Mino Raiolas mening om FIFA er uændret. Og den er langt fra positiv.

Sådan lyder det fra superagenten, der blandt andet har Zlatan Ibrahimovic som arbejdsgiver, efter at svenske Aftonbladet tirsdag har kunnet afsløre, at den svenske angriber slet ikke kan få lov til at stille op ved VM til sommer. Hvis det skulle blive aktuelt.

»Det virker mærkeligt og forkert, men det er ingen nyhed, at FIFA har dobbeltmoral. De ved ikke, hvad de foretager sig,« siger Mino Raiola til Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic fik i weekenden debut for LA Galaxy, og han kortsluttede nærmest de sociale medier med sine to drømmetræffere, da han afgjorde debutkampen og rivalopgøret mod Los Angelses FC. Øverst i artiklen kan du se Zlatans to debut-scoringer for LA Galaxy fra weekenden

Han trak sig tilbage fra det svenske landshold efter EM i 2016, men debatten om, hvorvidt han alligevel skal have en plads i den svenske VM-trup i år, er de seneste dage blusset gevaldigt op efter den fornemme optræden i USA.

Men der er ikke noget at gøre. Aftonbladet har tirsdag beskrevet, hvordan FIFAs reglement ikke tillader en spiller at have passivt eller aktivt ejerskab i et firma, der står bag betting eller lotteri. Og det passer meget dårligt sammen med, at Zlatan Ibrahimovic for nylig blev præsenteret som medejer og ambassadør hos bettingselskabet Bethard Group.

Derfor: Svenskeren kan slet ikke få lov til at stille op ved VM.

Glad Zlatan Ibrahimovic efter sin første scoring i USA. Foto: MARK RALSTON Glad Zlatan Ibrahimovic efter sin første scoring i USA. Foto: MARK RALSTON

Forelagt reglerne siger Mino Raiola:

»»Du ved godt, hvad jeg synes om FIFA. Det her ændrer intet. Det er en ikke-demokratisk, ikke-gennemsigtig organisation. De kommer sikkert til at ændre reglerne den dag, de selv begynder at samarbejde med et bettingselskab,« siger Mino Raiola, der ikke vil bekræfte om, Zlatan Ibrahimovic rent faktisk ønsker at komme med til VM.

Spekulationerne fik ny næring fredag, da den svenske målkonge inden sin måldebut for LA Galaxy sagde på et pressemøde:

»Hvis han (Sverige landstræner Janne Andersson, red.) har brug for mig, og hvis jeg ved, at jeg kan udføre det, jeg vil, så er jeg 100 procent klar. Så er døren åben,« lød det fra Zlatan Ibrahimovic.