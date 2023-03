Lyt til artiklen

Ja, så var han der igen.

Sveriges træner Janne Andersson har netop præsenteret truppen, der i næste uge skal møde Belgien og Aserbajdsjan i EM-kvalifikationen.

Et navn springer direkte i øjnene, nemlig Zlatan Ibrahimovic.

Den 41-årige Ibrahimovic gjorde for nylig comeback for sit klubhold AC Milan efter ni måneders fravær på grund af en knæoperation.

»Zlatan er meget, meget opsat,« siger Janne Andersson, der har talt med superstjernen gennem hele skadesperioden.

»Hans personlighed og lederegenskaber er gode også uden for banen. Men tanken er, at han skal ind og bidrage på banen, ellers havde jeg ikke taget ham ud.«

Det bliver dog ikke 90 minutters Zlatan-show, som det tidligere er set p ådet svenske landshold.

»Jeg ser ham ikke som en, der skal starte. Det bliver mere, som det har været i Milano, at der er muligheder for at træde til senere,« siger landstræneren.