Endnu en sportsstjerne er ramt af coronavirus.

Denne gang er det Zlatan Ibrahimovic, der er blevet testet positiv.

Det bekræfter AC Milan nu.

»Zlatan Ibrahimovic er blevet testet positiv for Covid-19 efter en anden omgang af test inden aftenens kamp mod Bodø/Glimt. Klubben har informereret de relevante myndigheder, og spilleren er med det samme blevet sat i hjemmekarantæne. Alle andre på holdet og i staben er testet negativ,« skriver klubben.

TOPSHOT - AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic celebrates after scoring his team's second goal on a penalty kick during the Italian Serie A football match AC Milan vs Bologne at the San Siro stadium in Milan on September 21, 2020. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Den svenske angriber blev – som protokollerne foreskriver det – testet onsdag, og torsdag kom resultatet så.

En positiv test betyder, at 38-årige Zlatan Ibrahimovic ikke kan spille torsdagens Europa League-kamp mod norske Bodø/Glimt. Noget, der i hvert fald ikke kan betegnes som en fordel for det italienske mandskab.

For den 38-årige stjerne viste god form, da han i sæsonens første kamp i Serie A sendte bolden i nettet to gange mod Bologna.

Zlatans holdkammerat Leo Durate testede positiv for coronavirus onsdag, men ellers er alle andre tests negative, som AC Milan også informerer om i deres korte nyhed.

Den positive coronatest betyder, at angriberen kan være væk fra fodboldbanen i et par uger. Corriere della Sera skriver, at Zlatan Ibrahimovic nu skal teste negativt to gange, før han kan vende tilbage til fodbolden.