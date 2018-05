Han er ’still going strong’, men Zlatan Ibrahimovic har indset, at hans glorværdige karriere nok snart er forbi. Og det er ikke nødvendigvis noget, den svenske stjerne ser frem til.

Særligt frygter det 36-årige angrebsfænomen, at han efter et langt fodboldliv, som er skemalagt ned til mindst detalje, kommer til at mærke et tomrum. Det siger han i et interview med Expressen, hvor han taler ud om livet efter fodbolden.

»Man er som et stykke kød, som de sender rundt hele tiden. Du bliver programmeret og følger et skema, som hele tiden gentager sig. Jeg vågner om morgenen, vækker børnene, spiser morgenmad og tager til træning. Så kommer jeg hjem, spiser og slapper af. Og sådan kører det hele tiden,« siger Zlatan Ibrahimovic, som tidligere på året skiftede til LA Galaxy i det, der kan blive hans sidste kontrakt.

»Det hårde bliver, når jeg stopper. Så vågner jeg, vækker børnene og de tager i skole. Men hvad gør jeg så? Der bliver jeg helt lammet: Hvad skal jeg gøre nu?« spørger superstjernen eftertænksomt i det store tv-interview med det svenske medie.

Zlatan Ibrahimovic, som har spillet i europæiske topklubber som Juventus, Inter, AC Milan og FC Barcelona, er kommet flyvende fra start i USA efter sit skifte fra Manchester United tidligere på året.

Se ham fortælle om den første tid i Los Angeles i videoen øverst.