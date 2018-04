Det handler om noget andet end penge.

Sådan siger Zlatan Ibrahimovic nu om skiftet til LA Galaxy, hvor den svenske angriber i weekenden fik en eksplosiv start på sin nye amerikanske karriere med to mål i debuten. Se dem begge øverst i artiklen

Som BT kunne fortælle onsdag skulle den svenske spiller have takket nej til et løntilbud på lige knap 600 millioner fra en kinesisk klub for i stedet at spille i den amerikanske klub til en langt lavere løn.

Nu fortæller han om, hvorfor det blev USA og ikke Kina.

»Haha, det er en stor udfordring for mig. Jeg ville til USA, spille for LA Galaxy og vise, hvad jeg kan. Det handler ikke om penge,« siger Zlatan Ibrahimovic i et interview med ESPN, hvor han for første gang bliver spurgt til kæmpte-tilbuddet fra Kina.

Han siger videre:

»Efter min skade vil jeg bare være glad. Give den alt, hver gang jeg tager mine fodboldstøvler på og dufte til græsset, røre bolden og gøre det, jeg har gjort i de seneste 20 år. Og tro mig: Det har ingen pris.«

Den 36-årige svensker havde egentlig kontrakt med Manchester United for resten af sæsonen, men den blev ophævet for to uger siden.

Mindre end et døgn senere blev aftalen med LA Galaxy så annonceret – på en ganske særlig måde.

Op til weekenden ankom Zlatan Ibrahimovic så til den amerikanske millionby, og et pressemøde og knap 48 timer senere kom så den spektakulære Zlatan-agtige debut. Her scorede han til 3-3 og 4-3 mod lokalrivalerne Los Angeles FC efter at være blevet skiftet.

Se Zlatan Ibrahimovic i studiet hos EPSN her:

Og det hele er gået meget hurtigt, erkender den svenske fodboldspiller.

»Jeg viste ikke engang, hvilken kontrakt, jeg skulle have her. Jeg sagde bare til dem, at de skulle udforme en kontrakt: ’Så kommer jeg’,« siger Zlatan Ibrahimovic:

»Jeg tror endda, at Galaxy blev overraskede.«

I interviewet med ESPN understreger han, at ikke er kommet til Los Angeles 'for at holde ferie'.

»Jeg kommer for at vinde og hente trofæer til Galaxy. Jeg vil være en del af historien, en af dem, der gør forskellen. Jeg har spillet med de bedste klubber og spillere i verden, og vi har vundet. Der er ingen forskel her i forhold til de andre steder. Jeg er kommet for at vinde,« siger Zlatan Ibrahimovic, der vil blive ved med at spille fodbold, så længe han 'kan præstere'.

Hvis han ikke længere kan det, er han klar til at rive kontrakten over. Siger den svenske fodboldspiller.