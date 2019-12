Et reb om halsen og et forsøg på at save benene af.

Det er, hvad Zlatan Ibrahimovic' statue, der står i Malmö, er blevet udsat for i endnu et hærværksforsøg.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Og skaderne er denne gang så omfattende, at statuen nu risikerer at vælte, fortæller svensk politi.

Zlatan-statuens ben blev forsøgt savet af. Foto: Johan Nilsson/TT Vis mere Zlatan-statuens ben blev forsøgt savet af. Foto: Johan Nilsson/TT

Det kun lige godt to uger siden, at statuen af den svenske superstjerne blev udsat for hærværk første gang, efter det kom frem, at den svenske fodboldspiller var blevet medejer af Hammarby og nu ejer 25 procent af klubben.

Dengang var det Malmö-fans, der viste deres frustration over, at byens store stolthed havde en økonomisk interesse i en anden svensk klub ved blandt andet at hænge et toiletbræt og en skraldepose på statuen.

Det nye hærværksforsøg har betydet, at svensk politi nu er nødt til at skåne statuen for offentlighedens interesse.

»Vi kommer til at sætte en afspærring op rundt om statuen, så folk ikke risikerer at få den ned over sig, når de går ved den,« siger politiet i Malmö til Sydsvenskan.

Det er især klubben mest inkarnerede fans i MFF-support, der er utilfredse med klublegendens interesse i en konkurrerende klub, som har fået dem til at se anderledes på den statue, der blev indviet på Stadiontorvet i Malmö tilbage i oktober.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste liga foran netop Hammarby på tredjepladsen, mens Stockholm-klubben Djurgården blev mester.

Zlatan Ibrahimovic spillede i Malmö som ungdomsspiller og blev rykket op på førsteholdet, hvorfra han blev solgt til Ajax i 2001.

I videoen øverst kan du se, hvordan statuen også blev vandaliseret for lidt over to uger siden.