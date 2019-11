Et toiletsæde og en plastiksæk.

Det er, hvad der lige nu hænger på Zlatan Ibrahimovic' statue i Malmö efter nyheden om, at den svenske fodboldspiller er blevet medejer af Hammarby og nu ejer 25 procent af klubben.

Faktisk er fansene rasende over, at byens store stolthed nu har økonomiske interesser i en anden svensk klub. Så rasende, at de har vandaliseret statuen.

Udover en plastiksæk og et toiletsæde har andre sat gaffatape hen over spillerens navn på soklen, mens der er også er sat et Markus Rosenberg-klistermærket på statuens ene ben for at vise, hvem der er en sand klubmand. Det skriver Fotbollskanalen.

Foto: Byrd/Michael Wall Vis mere Foto: Byrd/Michael Wall

Derudover skriver lokalavisen Sydsvenskan, at der er lavet en underskriftindsamling, der kræver, at statuen fjernes. Den har over 3000 mennesker skrevet under på.

Det er dog ikke noget, der ligefrem behager statuens skulptur, Peter Linde:

»Dem, der gør sådan noget, burde skamme sig. Dumheden er total. At indgå sig på den slags meningsløs krigsførelse er fuldkommen idiotisk. Det vidner om, at de, der gør det her, er dem, der er dumme og ingen andre,« siger kunstneren til avisen.

Tidligere i dag fortalte viceordføreren for MFF-support, Kaveh Hosseinpour, at de ser helt anderledes på den statue, der står på Stadiontorvet i Malmö. Byen som Zlatan ibrahimovic er født i, og hvor han også startede sin karriere.

»Den statue kommer jo ikke til at have nogen betydning længere med tanke på, hvor den står, og hvad han laver nu,« sagde viceordføreren tidligere onsdag til Fotballskanalen.

Statuen blev indviet tilbage i oktober.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste liga foran Hammarby på tredjepladsen. Djurgården blev mester

Zlatan Ibrahimovic spillede i Malmö som ungdomsspiller og blev rykket op på førsteholdet, hvorfra han blev solgt til Ajax i 2001.