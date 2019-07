Zlatan gør det igen.

Den svenske fodboldstjerne er kendt for sine til tider kontroversielle udtalelser.

Han er også kendt for sin enorme selvtillid. Og disse to gik hånd i hånd, da han blev sammenlignet med en konkurrent.

Her var Zlatan nemlig hurtigt ude med en hård bemærkning om sin mexicanske rival Carlos Vela, skriver Expressen.

Men selvom målnæsen har svigtet lidt på det sidste for Zlatan, så holder Los Angeles Galaxy-spilleren fast ved, at han er den bedste spiller i Major League Soccer.

»Jeg er klart den bedste,« siger Zlatan i et interview til ESPN, hvor han bliver spurgt, om Carlos Vela er bedre end ham (se video i Tweet nedenunder).

»Han er i sin bedste alder nu. Hvor gammel er han? 29. Han spiller i MLS. Hvor var jeg, da jeg var 29?'« spørger Zlatan reporteren.

»Du spillede i Europa,« svarer reporter Herculez Gomez.

»Lige præcis der er en stor forskel,« svarer Zlatan tilbage og smiler.

Men der er ikke kun kritik at hente, for Zlatan har da også rosende ord tilovers for Vela.

»Han er effektiv og laver mål og assists. Han er i god form lige nu, og han er en vigtig spiller for sit hold og for ligaen. Meget vigtig,« siger svenskeren.

I 2019-sæsonen har Zlatan Ibrahimovic scoret 13 mål i 16 kampe, hvor Carlos Vela har scoret 19 mål i 19 kampe.