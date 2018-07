Der er rykket en ny konge til Los Angeles, og Zlatan Ibrahimovic skal derfor dele rampelyset med basketball-stjernen Lebron James.

Zlatan Ibrahimovic er altid garant for en sjov bemærkning, og han er ikke bange for at sige kontroversielle ting i ny og næ. Selvom han nu spiller i den amerikanske MLS, har han bestemt ikke skruet ned for charmen.

I et interview med ESPN snakker Zlatan om sig selv og sine atletiske evner, og han er ikke selv i tvivl om, at han nemt ville kunne spille basketball med selveste Lebron James.

Lebron James er en af de største basketball-stjerner i historien. Foto: USA Today Sports Vis mere Lebron James er en af de største basketball-stjerner i historien. Foto: USA Today Sports

»Jeg har spillet en masse forskellige sportsgrene. Alt der har med en bold at gøre, er jeg fænomenal til, så hvis jeg havde spillet basketball, så kunne jeg spille med en som LeBron uden problemer,« siger Zlatan.

Den svenske stjerne stikker samtidig til Lebron James, som skal spille på byens basketball hold i de kommende fire år. Zlatan glæder sig til at se “The King” udfolde sig, men han husker ham samtidig på, at fodbold er større end basketball.

»Jeg regner meget med, at jeg skal se ham spille. Jeg ved ikke om, han er interesseret i fodbold, selvom det er større end basket – med al respekt for basketball, siger Zlatan.«

Denne artikel er leveret af ronaldo.com