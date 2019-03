Den tidligere superligamålmand David Ousted og Chicago Fire taber til Los Angeles Galaxy i sæsonpremieren.

Den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic førte Los Angeles Galaxy til sejr, da holdet natten til søndag dansk tid åbnede sæsonen mod Chicago Fire.

Gæsterne fra Chicago med den tidligere superligaspiller David Ousted på mål åbnede scoringen i det 49. minut ved C.J. Sapong.

Men knap 20 minutter senere udlignede Galaxy på et hovedstød af Daniel Steres.

For øvrigt på et oplæg fra den kun 16-årige midtbanespiller Efrain Alvarez, der få minutter tidligere var kommet på banen til sin debut i den bedste amerikanske fodboldliga, MLS.

Den uafgjorte stilling holdt til det 80. minut, da Zlatan Ibrahimovic passerede David Ousted med endnu et hovedstød til slutresultatet 2-1. Den svenske veteran reagerede hurtigst, da bolden sprang tilbage, efter at Chris Pontius havde ramt overliggeren med et skud.

Som optakt til kampen blev den engelske fodboldlegende David Beckham hyldet. En statue af den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spiller blev afsløret foran Galaxys stadion.

David Beckham overværede ceremonien sammen med sin hustru, Victoria.

Beckham tilskrives en del af æren for, at amerikanernes interesse for fodbold er blusset op.

I 2007 overraskede han hele fodboldverdenen ved at skifte fra europæisk topfodbold til Los Angeles Galaxy, som han siden førte til to mesterskaber.

/ritzau/AFP