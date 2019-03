Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic mener, at fortiden spøger i Manchester United.

Noget, der ifølge Zlatan Ibrahimovic ikke er positivt. Og helt konkret peger han på, at Alex Fergusons, den tidligere manager i klubben, tid i klubben er et problem.

Historikken omkring Alex Ferguson fylder nemlig så meget, at det er et problem for dem, der prøvet at samle et nyt Manchester United-hold under den nye træner, Ole Gunnar Solskjær. Det fortæller han i et interview med Mirror.

»Alt, der sker i Manchester United, bliver vurderet i forhold til Alex Fergusons tid i klubben. Der bliver sagt, at hvis Ferguson var her, ville sådan noget ikke ske, og han ville ikke gøre dét på dén måde,« siger den nu 37-årig svensker, der selv spillede i den engelske klub fra 2016 til 2018.

Alex Ferguson er i dag 77 år og træner ikke længere fodbold.

Og det kan genere Manchester Uniteds muligheder for at skabe et 'nyt' hold, mener han. Hvis Zlatan Ibrahimovic var i klubben i dag, ville han i stedet se fremad i stedet for at kigge tilbage.

»Jeg ville sige: Ferguson er her ikke mere. Jeg ville skabe min egen historie. Jeg gad ikke høre noget om, hvad der tidligere var sket i klubben. Jeg ville være i nutiden. Ferguson har selvfølgelig en plads i klubben, men klubben skal finde sin egen identitet for at komme videre.«

Alex Ferguson var manager i Manchester United fra 1986 til 2013, hvor han vandt 13 Premier League-titler, fem FA Cups og to Champions League-finaler.

Zlatan Ibrahimovic nåede at spille 33 kampe, hvor han scorede 17 mål i tiden hos Manchester United. I dag spiller han hos LA Galaxy i USA.