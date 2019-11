Zlatan Ibrahimovic og LA Galaxy bekræfter, at angriberen ikke vender tilbage til en tredje sæson i MLS.

Jeg kom, jeg så, jeg sejrede.

Sådan beskriver Zlatan Ibrahimovic sin tid i den amerikanske fodboldklub LA Galaxy.

Det sker i et opslag på Instagram onsdag, hvor han bekræfter, at han forlader klubben, når hans kontrakt udløber ved årsskiftet.

- Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Tak for at få mig til at føle mig i live igen, LA Galaxy.

- Til Galaxy-fasene: I ville have Zlatan, jeg gav jer Zlatan. Selv tak.

- Historien fortsætter ... Nu kan I godt begynde at se baseball igen, skriver han.

Også LA Galaxy bekræfter, at Zlatan ikke vender tilbage til den bedste nordamerikanske fodboldliga, MLS, i næste sæson.

I løbet af sine 18 måneder i Los Angeles har den 38-årige angriber scoret 52 mål. Han kom til LA Galaxy i marts 2018 fra Manchester United.

Få havde ventet, at han ville vende tilbage til en tredje sæson for det amerikanske hold. Men hvad der nu skal ske er fortsat uvist.

Han er flere gange blevet rygtet tilbage til sine tidligere klubber AC Milan, hvor han spillede fra 2010 til 2012, og Manchester United, men intet er bekræftet.

- Vi vil gerne takke Zlatan for hans bidrag til LA Galaxy og Major League Soccer, udtaler LA Galaxys præsident, Chris Klein, i en udtalelse.

Præsidenten betegner samtidig beslutningen som fælles.

- Siden hans ankomst i 2018 har Zlatan haft en positiv indflydelse på fodboldsporten i Los Angeles. Vi er taknemmelige for hans arbejdsmoral og lidenskab.

- Vi takker Zlatan for hans professionalisme og umålelige indflydelse på samfundet i Los Angeles og fodboldsamfundet i Nordamerika i det hele taget.

Den 38-årige svensker er selv tidligere kommet med et hint om, at det var spansk fodbold, han ville skifte til fra det kommende år.

- Hej Spanien. Gæt engang. Jeg kommer tilbage, sagde han i en video på sin Instagram-profil i slutningen af oktober.

I Spanien var han på kontrakt i FC Barcelona fra 2009 til 2011, men var lejet ud til AC Milan i det sidste år af kontrakten, inden den italienske klub købte ham fri.

Ibrahimovic har desuden spillet i Malmö FF, Ajax, Juventus, FC Internazionale og Paris Saint-Germain.

/ritzau/