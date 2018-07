Det er om at nyde Zlatan Ibrahimvic og hans mange guldkorn, så længe det varer.

For når karrieren er slut, er det også slut med at se meget til Zlatan. Det afslører svenskeren selv i et interview med ESPN-programmet Pardon the Interruption. Faktisk har han planer om at forsvinde helt fra offentlighedens søgelys.

»Ved i hvad. Jeg har altid sagt, at når jeg er færdig med fodbolden, vil jeg forsvinde. Folk kender mig, fordi jeg er fodboldspiller. De kender ikke personen bag,« siger Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic spiller lige nu for amerikanske LA Galaxy. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Zlatan Ibrahimovic spiller lige nu for amerikanske LA Galaxy. Foto: FREDERIC J. BROWN

Lige nu spiller han i LA Galaxy, men den dag støvler bliver lagt på hylden, regner han ikke selv med at fylde meget i mediebilledet.

»Jeg har en dejlig familie. Jeg vil holde mit profesionelle virke væk fra familien, Familien er en ting, privatliv er en ting, og jeg vil ikke have, min profession får indflydelse på de to ting. Jeg vil ikke have, mine børn skal vokse op i skyggen af, hvad jeg laver. De er vigtigere end mig. Når jeg er færdig (med fodbolden, red.), er jeg væk,« siger Zlatan Ibrahimovic.

Noget, værterne ikke tror på kommer til at ske, men det lader til at Zlatan er alvorlig omkring det. Dog er han også bevidst om, at det nok ikke bliver helt let at forsvinde helt.

»Jeg tror ikke, det vil kunne lade sig gøre, men jeg vil prøve,« siger fodboldstjernen.