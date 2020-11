Zlatan Ibrahimovic er alt andet end tilfreds.

For selv om han i øjeblikket bomber mål ind på stribe for AC Milan og er den aktuelle topscorer i Serie A, forhindrer det ham ikke i at udtrykke sig offentligt, hvis noget er galt. Og det er der ifølge svenskeren hos EA Sports, der udgiver det ultrapopulære konsolspil 'FIFA'.

På sine sociale medier fortæller han, at han aldrig har givet tilladelse til, at hans navn og ansigt bliver brugt i spillet, der for nylig kom med den nyeste version, 'FIFA 21'.

'Hvem gav FIFA EA SPORT tilladelse til at bruge mit navn og ansigt? FIFPro? (den internationale spillerforening, red.). Jeg er, så vidt jeg ved, ikke medlem af FIFPro, og hvis jeg er, så er jeg landet der uden min viden. Men jeg har med garanti ikke tilladt, at hverken Fifa eller FIFPro kan tjene penge ved at bruge mig,'

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Og han får opbakning fra sin agent, Mino Raiola.

»Det er en af de største skændsler omhandlende FIFA, der ønsker at svække spillerne, så de bliver slaver. Men jeg vil ikke tillade det: Zlatan er ikke en nikkedukke. Zlatan er ikke én, du kan beordre til at gøre noget, han ikke vil gøre,« siger han til The Telegraph.

Stjerneagenten fortæller samtidig, at hele 300 spillere er klar til at lægge sag an mod EA Sports, der tjener store summer på spillet. For ud over et engangsbeløb for at købe selve spillet, bruger rigtig mange penge på online-delen, der hedder 'Fifa Ultimate Team'. Lige præcis den del giver faktisk EA Sports milliarder af kroner i indtægter hvert år.

Her gælder det om at bygge sit hold op fra bunden, og det frister rigtig mange til at smide mange kroner af sted for at få det bedst mulige hold.

This is how much EA Sports earn with FIFA.



Who profits and what’s the player’s part? pic.twitter.com/XiG3GAMQvs — Mino Raiola (@MinoRaiola) November 25, 2020

»Hvis EA Sports vil fortsætte med at lave forretning på den måde, de gør, vil vi hive dem i retten. Vi vil hive alle i retten, der sælger rettigheder, de ikke har. Så hvis det er FIFPro, så er det FIFPro, hvis det er Fifa, så er det Fifa,« siger agenten.

Den internationale spillerforening, FIFPro, har over for The Mirror reageret på kritikken.

Her forklarer de, at de erhverver rettighederne til spillerne gennem de nationale spillerforeninger i næsten 60 lande. Disse rettigheder bliver så gjort tilgængelige for EA Sports og andre kunder i spilindustrien.

»FIFPro rækker nu ud til spillere og repræsentanter, der har rejst bekymring, så vi kan besvare deres spørgsmål,« oplyser de videre.