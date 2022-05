AC Milan kunne søndag fejre det italienske mesterskab for første gang i 11 år.

Efter kampen delte den danske landsholdsanfører og AC Milan-spiller, Simon Kjær, et billede på Instagram med sin svenske holdkammerat Zlatan Ibrahimovic, hvor de sammen holder pokalen.

'Nogle gange kan Sverige og Danmark godt enes,' skrev Simon Kjær til billedet.

Det var 33-årige Kjærs første titel i karrieren og efter 3-0-sejren over Sassuolo var det en tydelig berørt Kjær, TV 2 Sport fangede i spillertunnelen.

»Det er absolut det største i min karriere klubmæssigt. Jeg har altid haft svært ved at sammenligne landshold og klub, fordi det er to forskellige ting emotionelt, men der er ingen tvivl om, at det her er det største, jeg har oplevet,« fortalte han.

Simon Kjær var ikke med i truppen, da han fortsat sidder ude med den skade, han pådrog sig 1. december i en kamp mod Genoa.

Her nåede han kun et enkelt minut, inden han måtte bæres fra banen i store smerter.

Undersøgelser viste, at han havde pådraget sig en ledbåndsskade, som han måtte opereres for.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Simon Kjær (@simonkjaer.official)

Derfor ventede der en længere genoptræningsperiode, som han nu er ved at komme tilbage fra.

Ifølge den italienske avis La Gazetta dello Sport har Kjær lovet, at han ikke ville klippe sit hår eller skæg, før han har fået comeback.

Derfor er det en noget anderledes Simon Kjær, der ses på billeder fra søndagens mesterskabsfejring.