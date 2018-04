Skal Zlatan med til VM, eller må svenskeren nøjes med at følge med hjemme fra sofaen?

Det spørgsmål er endnu ikke endegyldigt besvaret, hvis det står til den 36-årige svensker selv i hvert fald. Zlatan får i hvert fald endnu engang pustet til ilden med et nyt opslag på de sociale medier.

'Chancen for at jeg spiller ved VM er skyhøj,' skriver Zlatan Ibrahimovic søndag på sin Twitter-profil.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15. april 2018

Tidligere har det været fremme, at Zlatan Ibrahimovic er nødt til at omgås FIFAs regler, hvis han skal med til VM.

Det var det svenske medie Aftonbladet, der afslørede, at Zlatan Ibrahimovic grundet FIFAs etiske regler slet ikke kan deltage ved VM, da FIFAs reglement ikke tillader en spiller at have passivt eller aktivt ejerskab i et firma, der står bag betting eller lotteri.

Og det har Zlatan Ibrahimovic, i og med han for ganske nylig er blevet medejer og ambassadør hos bettingselskabet Bethard Grou. Det er dog ikke noget, der stopper Zlatan.

»FIFA kan ikke stoppe mig fra noget. Hvis jeg vil, vil jeg være dér. Præcis som med landsholdet, hvis jeg vil være på det, vil jeg være dér. Der er ikke noget spørgsmål fra FIFA, der er et spørgsmål fra mig. Hvad jeg vil,« har han sagt til Eurosport.

Tilbage i marts fortalte det svensker fodboldforbund, at man havde en 'god dialog' med Zlatan, der ellers selv efter EM i 2016 lod sig 'pensionere' fra det svenske landshold.

Efter en grim skade som han pådrog sig sidste år, har Zlatan Ibrahimovic igen for alvor fundet formen efter sit skifte til LA Galaxy i MLS.

Lørdag blev svenskeren matchvinder endnu engang, ligesom han blev det i sin debut for det amerikanske hold.