Zlatan Ibrahimovic scorede kampens eneste mål, da han for første gang startede inde for Los Angeles Galaxy.

Bridgeview. Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic blev matchvinder, da Los Angeles Galaxy lørdag tog en smal 1-0-sejr ude over Chicago Fire.

Det var Ibrahimovics første kamp fra start i den bedste amerikanske fodboldrække, Major League Soccer (MLS).

Og svenskeren benyttede altså startpladsen til at komme på måltavlen.

Scoringen faldt i slutningen af første halvleg. Her sendte den engelske venstreback Ashley Cole et skarpt indlæg ind i Chicago-feltet.

Ibrahimovic fandt plads mellem to Chicago-forsvarsspillere og pandede sikkert bolden i mål. Det var kampens eneste scoring og Ibrahimovics tredje scoring i tre MLS-kampe.

Det burde dog være blevet til endnu flere, mener han.

- Jeg føler, at jeg skulle have scoret yderligere to mål. Jeg brændte to store chancer, som jeg normalt ikke bør misse. Men det gjorde jeg i dag, siger svenskeren ifølge Galaxys hjemmeside.

I opgøret stod han blandt andre over for Bastian Schweinsteiger, der ligesom Ibrahimovic har taget turen fra Manchester United til MLS.

Kampen var i øvrigt præget af voldsomme vindstød.

- Vi vandt kampen, selv om det var svært. Det var ikke nogen let kamp. Særligt ikke med vejret, lyder det fra Ibrahimovic.

Han blev skiftet ud efter 80 minutters spil, og det var det længste, svenskeren har spillet i mere end et år efter en alvorlig knæskade.

Den 36-årige angriber fik for et par uger siden en perfekt start på sin nye tilværelse i USA, da han i sin debutkamp scorede to gange. Heriblandt med en forrygende flugter fra lang afstand.

Los Angeles Galaxy ligger på andenpladsen i Western Conference med ti point efter sæsonens første seks kampe.

/ritzau/