Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic blev mødt med sang og hyldest, da han torsdag aften ankom til Los Angeles for at påbegynde et nyt kapitel i fodboldkarrieren.

Mere end 100 fans af Los Angeles Galaxy var mødt frem i lufthavnen for at modtage deres nye helt klokken 21 lokal tid.

Ibrahimovic tog tidligere på torsdagen afsked med sine nu tidligere holdkammerater i Manchester United, inden han satte sig om bord i et privatfly for at krydse Atlanten.

Sammen med familien blev han hentet i lufthavnen af en sort varevogn, men da han fik øje på de mange fremmødte fans, steg han ud. Fansene råbte "Ibra! Ibra! Ibra!", mens den 36-årige svensker tog sig tid til at blive fotograferet med de mange LA Galaxy-tilhængere.

Welcome to Los Angeles, @Ibra_official. pic.twitter.com/IXK1TDp2PK — LA Galaxy (@LAGalaxy) 30. marts 2018

Ibrahimovic blev bagefter kørt på hotel, hvor han kan nå nogle timers søvn, inden han fredag har sin første træning med sine nye holdkammerater.

Allerede lørdag kan han få sin debut for LA Galaxy i et opgør mod lokalrivalen LA FC. Zlatan Ibrahimovic har de seneste 15 år været en af fodboldens største stjerner med mesterskabstitler i Holland, Italien, Spanien og Frankrig.

Denne sæson er blevet spoleret af en knæskade, men den store svensker er atter kampklar.

Forventningerne til Ibrahimovic er store i LA Galaxy, der i Major League Soccer spiller på et lavere niveau, end svenskeren har været vant til gennem det meste af sin karriere.

