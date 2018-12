- Jeg er ikke typen, der rejser uden at have vundet noget, siger Zlatan Ibrahimovic om kontraktforlængelse.

Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic tørner også i 2019 ud for den amerikanske fodboldklub LA Galaxy, der spiller i Major League Soccer (MLS).

Tirsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at man har indgået en ny aftale med den svenske angriber, hvis fremtid har været genstand for mange rygter i de seneste uger.

- Vi er glade for, at vi har indgået en ny kontrakt med Zlatan, så han returnerer hertil i 2019-sæsonen. Han viste sin værdi for os i den forgangne sæson, og vi ser frem til, at han også repræsenterer os næste år, siger Dennis te Kloese, der er sportsdirektør i LA Galaxy.

I marts skiftede Zlatan Ibrahimovic fra Manchester United til LA Galaxy. Han blev omgående en succes i USA, og han scorede 22 gange og lagde op til ti mål i 27 kampe i ligaens grundspil.

Klubben kom akkurat ikke med i slutspillet, men det kommer den i 2019, siger Zlatan Ibrahimovic. Han har forlænget sin kontrakt for at stå med en pokal, når sæsonen er omme.

- Der har været meget snak, der har været mange rygter, men jeg har aldrig følt, at jeg har været på vej væk herfra. Jeg er ikke færdig med MLS. Jeg har stadigvæk meget at udføre, og jeg ser min første sæson herovre som en opvarmningssæson.

- Man vil se en stor forskel i min anden sæson, for nu kender jeg ligaen og mine modstandere bedre.

- Trofæet skal hjem. Vi skal ikke slutte sådan igen. Jeg kom her for at få mit hold til at vinde, men det gjorde vi ikke. Jeg er ikke typen, der rejser uden at have vundet noget, siger Zlatan Ibrahimovic i en video på LA Galaxys hjemmeside.

MLS-sæsonen følger kalenderåret og afgøres via et slutspil med en knockoutfase.

2019-sæsonen for Zlatan Ibrahimovic og co. begynder i marts.

Tidligere i karrieren har svenskeren spillet for Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United samt det svenske landshold.

/ritzau/