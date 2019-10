Zlatan Ibrahimovic har købt en Ferrari i fødselsdagsgave til en værdi af 7,4 millioner danske kroner.

Og hvem fortjerner så sådan en fornem gave?

Det gør Zlatan Ibrahimovic selvfølgelig selv.

Ferrarien er af modellen Monza SP2 og er specielt lavet i et meget begrænset antal. Ibrahimovic som blev 38 år offentliggjorde et billede af bilen på hans Twitter-profil med teksten 'Tillykke med fødselsdagen, Zlatan'. (SE BILLEDET LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN)

Bilen accelererer fra 0-100 km / t på 2,9 sekunder og har en tophastighed på 300 km / t. Ifølge designeren, Flavio Manzoni, er det ligesom at køre Ferraris Formel 1-biler

I sommer satte Ibrahimovic et par ord på, hvad han mente om niveauet i den amerikanske bedste liga MLS: 'Her er jeg som en Ferrari blandt Fiats,' sagde Ibrahimovic i et interview med ESPN, inden han fortalte, at han i Europa spillede med fyre på samme niveau som sig selv, eller 'meget tæt' på samme niveau, som han udtrykte det, som kun Zlatan kan. Nu har han altså så købt en Ferrari.

For nylig blev der offentliggjort en statue af den svenske angriber ude foran stadionet i Malmö, byen hvor han voksede op som barn.

Fodboldklubben Los Angeles Galaxy røg natten til fredag dansk tid ud af slutspillet i den amerikanske liga, MLS.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/dGHdGlYjbp — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 5, 2019

Dermed kan Zlatan Ibrahimovic have spillet sin sidste kamp for det amerikanske hold. Svenskerens kontrakt med Los Angeles-klubben udløber nemlig, når 2019 bliver til 2020.

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har to måneder til at tage en beslutning om fremtiden. Det handler ikke om penge fra Galaxy eller MLS. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at løfte holdet,« siger Ibrahimovic ifølge TT.

Svenskeren scorede og assisterede i sin potentielt sidste kamp for det amerikanske hold, der fredag tabte 3-5 til Los Angeles FC i slutspillets kvartfinale.

