Los Angeles Galaxy var bagud 0-3 mod Los Angeles FC, men to mål af debutanten var med til at vende det.

Los Angeles. Zlatan Ibrahimovic løb som sædvanlig med overskrifterne, da han lørdag fik debut for Los Angeles Galaxy.

Manuskriptet kunne næppe være skrevet bedre.

Den svenske angriber, der kun har været i sin amerikanske klub i få dage, efter at han forlod Manchester United, scorede to gange i sin debut mod Los Angeles FC i den amerikanske fodboldliga MLS.

Ibrahimovic' to kasser var med til at vende kampen for Galaxy, der gik fra 0-3 til 4-3 og dermed leverede et bemærkelsesværdigt comeback i lokalopgøret.

Forinden havde to scoringer af den tidligere Arsenal- og Real Sociedad-angriber Carlos Vela været med til at sende Los Angeles FC komfortabelt foran.

Men i det 71. minut blev Ibrahimovic sendt på banen, og han skuffede ikke.

Først sparkede han den imponerende i nettet langt udefra og udnyttede dermed, at målmanden var et stykke ude af målet.

Og i slutminutterne fuldendte han så sin formidable debut ved at score kampens sejrsmål, da han vandt en duel med keeperen og pandede Galaxy på 4-3.

/ritzau/