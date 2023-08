Det var en suveræn fodboldkarriere, Zlatan Ibrahimovic sagde farvel til i juni.

Men livet som boligejer har ikke været helt nemt for den 41-årigesvensker.

Zlatan Ibrahimovic er nemlig havnet i konflikt med en lejer fra det lejlighedskompleks, han købte tilbage i 2022 for knap 130 millioner svenske kroner.

Og det skal nu afgøres i retten, skriver det svenske medie Hem og Hyra.

Ifølge mediet kommer retssagen sig af, at lejeren havde fået fat i den 40 kvadratmeter store lejlighed gennem et udlejningsfirma til knap 12.000 svenske kroner.

Men så blev lejeren opsagt i starten af året. Lejligheden skulle renoveres, og udlejer ønskede at bruge lejligheden selv.

Lejeren valgte derfor at sagsøge ejeren af ejendommen – for vedkommende kræver at blive boende, skriver Hem og Hyra.

Af retssagens dokumenter fremgår det, at Zlatan Ibrahimovic har valgt at opsige samarbejdet med det udlejningsfirma, som lejeren fik lejligheden gennem, og det er grunden til vedkommende nu skal flytte.

Så nu er det op til den svenske landsret at afgøre sagen.

Zlatan Ibrahimovic tørnede i sin tid som fodboldspiller ud for storklubber som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United og Paris Saint-Germain.