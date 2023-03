Lyt til artiklen

Zlatan Ibrahimovic er tilbage på det svenske landshold, og det er med et brag.

Den svenske superstjerne var dog til VM i Qatar, hvor han og familien opholdt sig i to dage og blandt andet overværede finalen.

AC Milan-angriberen uddelte point, som var det finalen i 'Vild med dans'.

»Organisationen: ti point. Oplevelsen: ti point. Kampen (VM-finalen, red.), ti point. Publikum: ti point. Maden: ti point. Rejsen: ti point. Alt var ti point,« siger han.

Derpå bevægede Ibrahimovic sine øjenbryn så hurtigt op og ned, at fartfælder ville klappe.

»Vill du høre noget andet?«

Den svenske reporter fulgte op.

Qatar er blevet kritiseret for at mangle menneskerettigheder, så det var derfor interessant at høre, hvordan du ser på landet?

»Ti point.«

Aftonbladets mangeårige reporter Michael Wagner var hurtigt ude med en bredside.

»Han er totalt blind og uforstående over for Qatar-kritkken. Svagt,« skriver han på Twitter.

Svenskerne åbner deres EM-kval fredag aften mod Belgien.