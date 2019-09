Zlatan Ibrahimovic i en Manchester United-trøje? Igen?

Det lyder næsten som en joke, og det kan sagtens være, at det ikke kommer til at ske. Men både hovedpersonen selv og Manchester United-træner, Ole Gunnar Solskjær, afviser ikke idéen.

Den 37-årige LA Galaxy-spiller blev i et interview onsdag, som mediet PA Dugout bragte på sociale medier, spurgt ind til, om fremtiden kunne være tilbage i den bedste, engelske række

»Jeg kunne nemt spille i Premier League, så hvis United har brug for mig, er jeg her. Men Galaxy har mig, så undskyld,« siger den svenske superstjerne lettere kryptisk.

Discussing the MLS where he now plays for LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic says he can easily still cut it in the Premier League and would be ready to play for #MUFC again pic.twitter.com/oWlht42WXP — PA Dugout (@PAdugout) August 28, 2019

Interviewet fandt hurtigt vej fra USA og over på den anden side af Atlanterhavet, hvor norske Ole Gunnar Solskjær blev spurgt ind til det på et pressemøde forud for gårsdagens kamp mod Southampton.

Og selvom der lyder som en joke i nordmandens ører, så vil han ikke udelukke det.

»Det ville have været en stor forskel, hvis han fyldte 28 år og ikke 38 år (den 3. oktober, red.). Han var svært god i Manchester United, og han gør det fortsat godt. Hvem ved? Han har mit nummer. Hvis han er seriøs, vil jeg altid snakke med Zlatan,« sagde Ole Gunnar Solskjær ifølge Dagbladet.

Om Zlatan Ibrahimovic har Premier League-niveau endnu, skal vi ikke gøre os kloge på. Men svenskeren har i hvert fald ikke mistet sin målnæse i USA.

'Var det Zlatan, man skulle hente,' tænker Ole Gunnar Solskjær formentlig ikke på dette billede. Måske gør han nu? Foto: ANDREW YATES Vis mere 'Var det Zlatan, man skulle hente,' tænker Ole Gunnar Solskjær formentlig ikke på dette billede. Måske gør han nu? Foto: ANDREW YATES

Senest var var han i ilden i lokalopgøret mod Los Angeles FC, der suverænt har scoret flest point i MLS indtil videre i denne sæson, og her nettede han to gange.

Zlatan Ibrahimovic har således lavet 22 mål i indeværende sæson i 22 kampe. Det samme antal mål, som han nåede for Galaxy i sidste sæson.

Hvad der skal ske i svenskerens karriere er endnu uvist. Måske venter en ny fodboldklub et andet sted i verden, men måske venter der også et karrierestop. Selv sagde han i juli, at han ikke var 100 procent sikker på, at han kunne fuldføre denne sæson.

Zlatan Ibrahimovic spillede sæsonen 2016/17 i Manchester United samt nogle få kampe en den følgende sæson, hvor han var plaget af skader. I marts 2018 skiftede han til LA Galaxy.

