Zlatan Ibrahimovic har høje tanker om sig selv.

Det kommer ikke som en overraskelse for nogen.

Hvad der måske kommer som en overraskelse er, at han har tænkt sig at spille fodbold i 12 år endnu, når han i forvejen er... 38 år.

»Hvis et projekt stimulerer mig, kan jeg fortsætte med at spille på mit niveau, indtil jeg er 50 år gammel,« siger den kulørte svensker ifølge italienske La Gazzetta dello Sport.

Zlatan har fejret en scoring for sidste gang i LA Galaxy-trøjen. I alt blev det til 53 mål i 58 kampe for svenskeren for MLS-klubben.

Angriberens kontrakt med Los Angeles Galaxy udløber ved årsskiftet, og derfor er han på udkig efter en ny klub. Rygterne har været mange, men en ting er sikkert: Ibrahimovic taler varmt om sin gamle klub AC Milan, der meldes interesseret i bomberen.

»Milano er mit andet hjem. Jeg har fantastiske minder derfra,« siger Zlatan Ibrahimovic, der har spillet to år i AC Milan fra 2010-2012. Inden da spillede han for ærkerivalerne fra samme by Inter fra 2006-2009.

Tidligere har rygter sendt globetrotteren Zlatan Ibrahimovic både til Real Madrid og Tottenham.

I alt har svenskeren spillet for ni klubber som professionel.

Det er dog ikke kun Zlatans fremtid, der har præget overskrifterne den forgangne uge.

Onsdag blev det nemlig offentliggjort, at Ibrahimovic har købt sig ind i Hammarby FF, og det har skabt raseri rundt i Sverige.

Specielt blandt fans af Zlatans tidligere klub Malmö.

Faktisk blev der opført en statue foran klubbens stadion tidligere i efteråret, men både den og Zlatans hjem i Malmø har været udsat for hærværk efter nyheden om angriberens indtræden i Hammarby.