It's Zlatan-time!

Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic skal måske allerede debutere for sin nye klub, Los Angeles Galaxy, lørdag.

Det siger klubbens træner, Sigi Schmid, der samtidig beskriver svenskeren som et "ikke normalt, dødeligt menneske".

Ibrahimovic lander først i Los Angeles torsdag aften og skal møde sine nye holdkammerater fredag morgen.

Alligevel udelukker Schmid ikke, at svenskeren kommer i aktion i lørdagens lokalderby mod Los Angeles FC.

»Vi taler om Zlatan Ibrahimovic. Vi taler ikke om et normalt, dødeligt menneske. Jeg er sikker på, han vil sige det samme,« siger Sigi Schmid ifølge LA Galaxys hjemmeside.

»Han er et konkurrencemenneske. Han elsker at konkurrere, og han elsker udfordringer. Hvis du spørger mig, om han er klar til 90 minutter på lørdag, så nej. Men vil han spille en rolle i kampen? Ret sandsynligt,« tilføjer træneren.

Zlatans liga-debuter Malmö FF

1999: Halmstad-Malmö FF 2-1 (Zlatan scorede ikke) Ajax

2001: Ajax-Feyenoord 2-1 (Zlatan scorede et mål) Juventus

2004: Juventus-Brescia 3-0 (Zlatan scorede et mål)



Inter

2006: Inter-Fiorentina 3-2 (Zlatan scorede et mål)



FC Barcelona

2009: Barcelona-Sporting Gijon 3-2 (Zlatan scorede et mål) AC Milan

2010: AC Milan-Cesena 0-2 (Zlatan brændte et straffespark) Paris Saint-Germain

2012: Paris Saint-Germain-Lorient 2-2 (Zlatan scorede to gange) Manchester United

2016: Bournemouth-Manchester United 1-3 (Zlatan scorede et mål)

Meldingen om Ibrahimovic's ankomst til Los Angeles kom i sidste uge gennem en helsideannonce i LA Times, hvor der under et billede af svenskeren stod:

"Kære Los Angeles. Selv tak".

Den 36-årige svensker har haft en usædvanligt succesfuld karriere, hvor det er blevet til 31 trofæer i en række af Europas bedste fodboldklubber - heriblandt FC Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain.

Han underskrev en aftale med den amerikanske fodboldklub, efter at han fik opløst sin kontrakt med Manchester United tidligere på måneden.

Han har ikke spillet en fodboldkamp siden 2-2-kampen mod Burnley 26. december.

Galaxy-træner Sigi Schmid siger, at han nu vil overveje, hvordan han får mest ud af sin svenske stjerne.

»Vi må virkelig se, hvor han er rent fysisk. Men ja, vi er begyndt at overveje, hvordan det hele kan passe sammen.«

Zlatan Ibrahimovic' skifte til MLS-klubben blev en realitet, da Manchester United løsnede svenskeren fra sin kontrakt med 'de røde djævle'. Det startede ellers så godt for svenskeren i Premier League, hvor han i den første sæson scorede flittigt, indtil han i en Europa League-kamp løb ind i en alvorlig knæskade.

Og selvom Manchester United efterfølgende forlængede Zlatans kontrakt, blev han aldrig rigtigt en del af manager José Mourinhos planer igen. Men nu skal altså karrieren genstartes i Los Angeles - Zlatan giver sig ikke.

/ritzau/AFP