Zlatan Ibrahimovich har spillet sin sidste kamp i Manchester United-trøjen.

Det bekræfter den engelske klub på Twitter.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) 22. marts 2018

I en nyhed på Manchester Uniteds hjemmeside skriver klubben, at svenskerens kontrakt er ophævet med øjeblikkelig virkning.

Klubben takker desuden Zlatan Ibrahimovich for hans præstationer i den røde trøje.

Stjerneangriberen har på sin Instagram lagt et billede ud, hvor han siger farvel til den engelske topklub:

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred Et opslag delt af Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) den 22. Mar, 2018 kl. 10.37 PDT

'Gode ting har også en ende, og det er tid til at komme videre efter to fantastiske sæsoner med Manchester United. Tak til klubben, fansene, holdet, træneren, personalet og alle, der har delt denne del af min historie med mig,' skriver svenskeren til billedet.

Opdateres...