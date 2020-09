Mange havde været glade for to mål. Men Zlatan Ibrahimovic tror, at han som ung havde scoret fire mod Bologna.

Den 38-årige svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic var mandag aften i hopla både på og uden for banen.

Således scorede han begge AC Milans mål, da holdet i sin første kamp i Serie A-sæsonen sejrede 2-0 over Bologna.

Og da han efter kampen skulle sætte ord på egen indsats, holdt han sig heller ikke tilbage.

- Hvis jeg havde været 20 år yngre, havde jeg scoret to mål mere, sagde han ifølge AFP.

- Jeg er ligesom Benjamin Button - født gammel, men jeg dør ung, jokede svenskeren.

Ibrahimovic bliver 39 år næste måned og viste tydeligt, at han fortsat kan finde målet.

I første halvleg kom Zlatan Ibrahimovic først på et indlæg, som han headede i mål, og efter pausen hamrede han fra 11 meter-pletten bolden op i hjørnet, da AC Milan fik tildelt et straffespark.

Milan med danske Simon Kjær i startopstillingen lignede fra begyndelsen det bedste af de to mandskaber, og Ibrahimovic ser gode tendenser hos holdet.

- I al seriøsitet har holdet arbejdet godt. Man kan se, at vi ikke er på 100 procent endnu, men det var vigtigt, at vi startede godt, sagde Ibrahimovic.

Bologna skiftede danske Andreas Skov Olsen ind i det sidste kvarter af kampen.

Lige lidt hjalp det dog, og det har træner Sinisa Mihajlovic en simpel forklaring på.

- De havde Ibrahimovic, det havde vi ikke, sagde han.

/ritzau/AFP