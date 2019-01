Zlatan Ibrahimovic mener, at friheden er årsagen til, at Manchester United-spilleren nu er begyndt at blomstre op igen.

Paul Pogbas tid i Manchester United har været meget turbulent. Manglende form og ballade med daværende manager Jose Mourinho har taget de største overskrifter for en spiller, der for en stund var den dyreste i verden.

Men efter Ole Gunnar Solskjærs ankomst, er franskmanden blomstret op. Han er begyndt at vise det potentiale, mange vidste, han havde. Og det skyldes den frie rolle, han har fået, mener Zlatan Ibrahimovic.

»Vi ser en meget gladere Paul, en friere Paul. En, der har fået at vide, at han bare skal gøre, hvad han vil, og det er lykkedes for ham. Der er kommet en ny energi, og nu spiller han, som han ved, han kan. Vi kender Pogba, og det er ham, vi vil se,« siger Ibramiovic ifølge Manchester Evening News.

Den 29. januar skal Manchester United i kamp igen, når de skal prøve at få deres ottende sejr i træk mod Burnley.