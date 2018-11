Det fungerede som brændstof for Zlatan Ibrahimovic, at alle frarådede ham at skifte til Manchester United.

Flere advarede den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic om, at han risikerede at sætte eftermælet for hele sin fornemme fodboldkarriere på spil, da han i 2016 skiftede til Manchester United i Premier League.

Før skiftet til engelsk fodbold havde svenskeren vundet mesterskaber i Holland, Italien, Spanien og Frankrig.

- Før jeg tog til England, spurgte jeg flere spillere, som jeg kendte og stolede på, om de ville give mig deres ærlige mening.

- Hver og en sagde til mig; "gør det ikke", siger Zlatan Ibrahimovic til BBC.

Hvis opholdet i engelsk fodbold ikke endte i succes, ville det klistre til ham, lød beskeden.

- De sagde, at det ikke ville være godt for min karriere, fordi jeg ville risikere hele min karriere på en sæson.

- Hvis jeg ikke gjorde det godt, så ville folk mene, at alt det, jeg havde lavet førhen, var ligegyldigt, fordi jeg ikke kunne slå igennem i England. Det motiverede mig, og det var den udfordring, jeg ønskede, forklarer han.

Zlatan Ibrahimovic scorede 17 gange for United i 28 Premier League-kampe i sin debutsæson, inden en knæskade spolerede hans anden sæson i klubben.

- Det tog tre måneder at overbevise folk om, hvem jeg var. Det var udfordringen, og jeg takker aldrig nej til en udfordring, siger svenskeren.

Efter knæskaden valgte den 37-årige angriber at fortsætte karrieren hos Los Angeles Galaxy i amerikansk fodbold. For nylig blev han kåret til årets nye spiller i Major League Soccer.

/ritzau/AFP