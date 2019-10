Har Zlatan netop annonceret sit næste karriereskridt?

Muligvis.

Den svenske fodboldstjerne har i hvert fald netop delt en kryptisk meddelelse på sin egen Instagram-profil.

Et ganske kort videoklip på få sekunder.

Zlatan kan stadigvæk lave basser for LA Galaxy. Foto: Kelvin Kuo

'Hej Spanien. Gæt engang. Jeg kommer tilbage,« siger Zlatan Ibrahimovic på Instagram.

Om den 38-årige angriber mener, at han bare svinger forbi Spanien og dermed holder os alle for nar, eller om han rent faktisk skifter til en spansk klub, kan naturligvis ikke konkluderes her.

Men Zlatan Ibrahimovic har tidligere spillet i Spanien, hvilket kan pege i den retning.

I 2009 skiftede han til FC Barcelona, men det blev aldrig det helt succesrige ophold i det catalanske for den 38-årige måltyv.

Hans tal var ikke dårlige i Barcelona, men den store angriber passede aldrig rigtigt ind i systemet under Pep Guardiola, som svenskere også havde nogle famøse opgør med, har han senere hen afsløret.

Han var ejet af Barcelona i to år, men det andet år som Barcelona-ejet spillet var han udlejet til AC Milan, som han efterfølgende skiftede til på en transfer.

I øjeblikket spiller han i Los Angeles Galaxy, hvor han har kontraktudløb ved årsskiftet, og ad flere omgange har han været kryptisk omkring, hvad fremtiden mon bringer.

Senest har han haft kastet sin kærlighed på den italienske storklub Napoli efter at have set dokumentaren om Diego Maradona, hvis heltestatus i klubben skildres i filmen.

»Jeg satte pris på dokumentaren om Maradona, der er ingen som ham. At se den kærlighed fra byen får mig næsten til at ønske at opleve Napoli. Det ville være fantastisk at gentage det,« sagde han i forbindelse med at have set filmen, hvilket fik bookmakerne til at pege på Napoli som favorit til at være hans kommende destination.

Zlatans fodbold-cv kan nærmest ikke matches af andre.

Han har gennem sin karriere spillet for Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og LA Galaxy.

Sidstenævnte har han spillet for i to sæsoner. Her er det blevet til 53 mål i 58 kampe.