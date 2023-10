Mino Raiolas død efterlod Zlatan Ibrahimovic med et stort tomrum.

Nu åbner den svenske fodboldstjerne op for den sidste tid, han havde sammen med superagenten inden hans død.

Det skete til arrangementet 'Festival della Sport', som det italienske medie La Gazzetta dello Sport afholdte søndag.

»Jeg var sammen med ham næsten hver dag i hans sidste tid. Det var hårdt at se, når det er en man er så tæt på være i den tilstand. Vi talte sammen hver dag, men jeg ville ikke snakke om sygdommen. Jeg ville sprede positiv energi, for sådan var Mino,« fortæller Zlatan Ibrahimovic og forsætter:

»Han satte spillerne først, og så ham selv. Han satte mig før alt, uden at inkludere sig selv. Mino var stærk.«

Mino Raiola blev i april indlagt på San Raffaele hospitalet i Milano, og tabte kampen efter længere tids sygdom i april.

Og for at være hos sin mangeårige agent, der blandt andet i 2016 gjorde Zlatan Ibrahimovic til den næstdyreste fodboldspiller, måtte den svenske stjerne rejse frem og tilbage.

»Mino var mere end en agent for mig. Han var som en far for mig.«

Ifølge Zlatan blev hans store karriere kun til noget, takket være superagenten – for efter blot tre måneders samarbejde kom Zlatan til Juventus.

Den sidste tid for den italienske agent var dog ikke køn. Flere italienske medier nåede at melde den 54-årige agent død, før han var det. Og det startede en vild udvikling, som fik venner og familie til at lange ud efter pressen.

Raiola blev 54 år, og han var blevet en af fodboldverdenens allerstørste agenter, efter han startede sin karriere i familiens pizzeria.