Zinedine Zidane må begynde at indse, at han ikke får opfyldt drømmen om at se Paul Pogba i Real Madrid-trøjen.

Real Madrid-ledelsen skulle endegyldigt have aflivet trænerens forhåbninger om at få den franske Manchester United-stjerne til ’Los Blancos’.

Det skriver spanske AS.

Zinedine Zidane har ellers haft landsmanden øverst på ønskesedlen, siden han i marts lod sig overtale til at vende tilbage til Real Madrid som træner.

Paul Pogba. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Paul Pogba. Foto: PHIL NOBLE

Det fik blandt andet den franske legende til angiveligt at modsætte sig klubledelsen, da man i sommer havde set sig varm på blandt andre Christian Eriksen og Donny van de Beek.

Men Zidanes utrættelige kamp for Paul Pogba ser nu altså ud til at være forgæves.

Forklaringen skulle være, at unge Federico Valverde har fået sit gennembrud i Real Madrid, og man ønsker ikke at spolere hans udvikling med tilgangen af Pogba.

Den unge uruguayanske spiller har nemlig imponeret i denne sæson, og han er nu udset til at være fremtidens omdrejningspunkt på midtbanen.

Federico Valverde. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Federico Valverde. Foto: GABRIEL BOUYS

Derfor har ledelsen i klubben indskærpet overfor Zinedine Zidane, at man ikke vil bruge de mere end 150 mio. euro, som Paul Pogba forventes at koste.

Samtidig er opfattelsen i Real Madrid, at så længe Federico Valverde leverer, er han både en billigere og mere langtidsholdbar løsning end franskmanden.

21-årige Federico Valverde har indtil videre spillet 16 kampe for Real Madrid i La Liga og Champions League og bidraget med blandt andet to mål og to assists.

Trods sin beskedne alder står Federico Valverde også allerede noteret for 20 kampe for Uruguays landshold.