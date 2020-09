Nord for polarcirklen er Philip Zinckernagel brandvarm. Men selvom han scorer mål på samlebånd, så er der ikke mange andre oplevelser at samle på, når der ikke står bold på menuen.

»Man er måske lidt i en boble heroppe, hvor der er tid og ro til at udvikle sig, fordi der ikke er så meget andet at lave. Men det er helt fint,« siger han til B.T.

Philip Zinckernagel spiller til dagligt i Bodø/Glimt, en lille klub som holder til i byen Bodø, som ligger nord for polarcirklen i Norge. Men selvom det kan virke langt væk, så fastslår den danske fodboldspiller, at det jo bare er Norge, og at kulturen på mange punkter ligner den danske.

»Det er ikke vanskeligt at være heroppe, men det kan godt være lidt kedeligt når man har fri. Der er lidt caféer og kaffebarer, og så bruger jeg ellers tiden på at nyde den smukke natur, som er helt anderledes end i Danmark.«

Foto: Christoffer Andersen Vis mere Foto: Christoffer Andersen

Bodø/Glimt har gang i en helt fantastisk sæson. Halvvejs gennem sæsonen har de stort set gjort rent bord, hvor de med 44 ud af 48 mulige point har lagt afstand til resten af ligaen. Og når man så smider en Europa League-kvalifikation oven i hatten, så er det svært at slå koldt vand i blodet.

»Vi er en lille klub som har fået en glimrende start, så der er da ekstase i klubben i øjeblikket,« siger Zinckernagel.

Bodø/Glimt har en særdeles offensiv tilgang til spillet, hvor de er inspireret af Liverpool med højt pres og hurtige kombinationer. Men ifølge danskeren, så er det offensive præg kendetegnende ved hele ligaen:

»Det handler om at score mål, og dem der scorer flest vinder. Der er ikke så meget fokus på det taktiske, det er meget frem og tilbage. Superligaen er mere defensiv og taktisk orienteret.«

Mindre taktisk disciplin er dog ikke lig med et lavere niveau. Zinckernagel fortæller, at han oplever niveauet som tæt på det vi ser i Superligaen, hvis man ser bort fra toppen. Han fremhæver FC København, som med sin økonomiske robusthed har formået at etablere sig på en måde, hvor ingen norske hold kan være med.

Det store fokus på at score mål er noget danskeren nyder. I sine to sæsoner i Superligaen hos Sønderjyske fik han nettet til at blafre fire gange. Lige knap en tredjedel af, hvad han er noteret for cirka halvvejs igennem denne sæson.

Klubben har scoret 56 mål, og Zinckernagel har haft en fod med i hele 24 af dem. Han har lavet flest assist og næstflest mål i hele ligaen, men han bevarer fødderne på jorden, når han selv skal sætte ord på successen.

»Jeg får selvfølgelig ros, så det er okay. Successen skyldes nok en kombination af en spillestil, som passer mig godt, og så har jeg nogle holdkammerater, der er gode til at sætte mig op.«

De imponerende statistikker er da også noget, der bemærkes rundt omkring. Der meldes om interesse både i og omkring Skandinavien, og Zinckernagel har ikke travlt med at forlænge sin kontrakt, som står til at udløbe ved nytåret:

»Det er selvfølgelig en drøm at komme til en større liga, men vi må se hvad der sker. Nu spiller jeg sæsonen færdig i Bodø, og det kaster forhåbentlig en guldmedalje og noget mere europæisk af sig.«