Han er blevet kaldt barnlig af spanske medier. Men Gareths Bales opførsel på tribunen er tilsyneladende ikke noget, der holder Zinedine Zidane vågen om natten.

Faktisk blev Real Madrid-træneren på onsdagens pressemøde vred over et spørgsmål, der netop handlede om waliseren.

For over Zoom spurgte en journalist, om det var bedst for omklædningsrummet, hvis Gareth Bale skiftede klub. Og det faldt ikke i god jord.

»I guder, det var godt nok noget af et spørgsmål,« lød den første reaktion fra franskmanden, der dog svarede.

Gareth Bales opførsel har fået opmærksomhed. Her tog han sportstape op foran øjnene for at lave en kikkert. Foto: JUANJO MARTIN Vis mere Gareth Bales opførsel har fået opmærksomhed. Her tog han sportstape op foran øjnene for at lave en kikkert. Foto: JUANJO MARTIN

»Vi tænker kun på kampen i morgen (mod Villarreal, red.), og det gør Gareth også. Han er en af os. I prøver at skabe splid mellem os, men det kan I ikke. I stiller de samme spørgsmål hver evig eneste dag,« lød det fra en irriteret Real Madrid-træner, der sammen med sit mandskab kan vinde det spanske mesterskab med en sejr torsdag aften.

Spørgsmålet kom i kølvandet på den opmærksomhed, Gareth Bale har fået de sidste par dage. Han sidder en del på bænken, og her har flere aktioner peget kameraet i hans retning.

Mandag aften da han sad på tribunen, lavede han en gestus, hvor han med en rulle sportstape i den ene hånd formede hænderne til en kikkert foran øjnene - og undervejs kiggede han i modsatte ende af, hvor spillet foregik.

Derudover har han også gjort sig bemærket ved at tage en lur og grine af en udskiftning.

#DirectoGol



Define con una palabra a @GarethBale11



El galés nunca deja de sorprendernos... pic.twitter.com/lU6wcqIrAX — GOL (#VolverEsGanar ) (@Gol) July 10, 2020

Men Zinedine Zidane slog altså fast, at han intet problem har med at have Gareth Bale på sit hold.

»Du har ret til at spørge, men vi står alle sammen i klubben om det samme mål. Os alle,« lød afslutningen fra Zinedine Zidane.

Gareth Bale har ikke spillet en kamp for Real Madrid siden 24.juni, og siden 1. marts er det blot blevet til 100 minutter op banen for waliseren, der har en ugeløn på lige knap 2,9 millioner danske kroner.

Han har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2022.