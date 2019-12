Kylian Mbappé er et brandvarmt navn i en millionspækket fodboldverden.

Den kun 20-årige franskmand er allerede på alles læber og har tiltrukket opmærksomhed fra verdens største klubber.

Og angriberen har en beundrer i Real Madrid-træneren Zinedine Zidane.

»Jeg har kendt Mbappé i lang tid. Jeg er forelsket i ham, først og fremmest som person. Han har før været her på prøve,« sagde Zidane for et par uger siden, da han blev spurgt ind til Mbappé.

Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (R) is tackled by Galatasaray's Turkish forward Emre Mor during the UEFA Champions League Group A football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Galatasaray at the Parc des Princes stadium in Paris on December 11, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE Vis mere Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (R) is tackled by Galatasaray's Turkish forward Emre Mor during the UEFA Champions League Group A football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Galatasaray at the Parc des Princes stadium in Paris on December 11, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE

Men nu vil træneren, der ikke har været bleg for at rose Mbappé, ikke udtale sig mere om den unge stjerne. Det skriver mediet AS.

»Han er PSG-spiller, og jeg kommer ikke til at kommentere på nu, hvad der sker. Det vil være respektløst. Jeg kender Kylian rigtig godt, men jeg er nødt til at vise respekt,« siger Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé skiftede til Paris Saint-Germain i sommeren 2017 fra Monaco.

Dengang gav hovedstadsklubben i omegnen af 1,345 milliarder kroner for angriberen.