Real Madrid er langt fra det spanske mesterskab, men Zinedine Zidane håber på endnu en sæson som træner.

Madrid. Barcelona er for længst stukket af i kampen om det spanske mesterskab, og lokalrivalen Atlético Madrid er også højere oppe i tabellen.

Det har sat gang i spekulationerne om, hvorvidt Real Madrid er på udkig efter en ny træner til næste sæson.

Selv satser holdets franske cheftræner, Zinedine Zidane, på endnu en sæson for det forsvarende mesterhold i Primera Division og Champions League.

- Jeg elsker, hvad jeg laver, og hvis spørgsmålet er, om jeg har lyst til at fortsætte, er svaret ja. Jeg er slet ikke træt af det, siger han til nyhedsbureauet AFP.

- Her handler det om resultater. Det har ikke ændret sig, og det kommer ikke til at ændre sig. Der et krav i klubben, og det accepterer jeg, siger Zidane.

Den tidligere midtbanestjerne havde stor succes i sine første to sæsoner i spidsen for klubben.

Han tog over som cheftræner, da klubben fyrede Rafael Benítez i januar 2016. Zidane lagde ud med at føre Real Madrid til sejr i Champions League.

En bedrift, klubben gentog sæsonen efter med Zidane som træner. Her blev det desuden til et spansk mesterskab.

Men i indeværende sæson har Real Madrid haft alvorlige problemer med at følge med i toppen af Primera Division.

Holdet er 15 point efter Barcelona, der cruiser mod mesterskabet, mens Atlético Madrid er fire point foran bysbørnene før de sidste ni runder.

Zidane tror forud for lørdagens kamp mod Las Palmas dog fortsat på, at Real Madrid kan rykke en tak op i rækken.

- Vi håber på at erobre andenpladsen bid for bid. Selvfølgelig tænker vi på tirsdagens kamp, men vi har en kamp i morgen (lørdag, red.) og for at gøre det godt tirsdag, skal vi gøre det godt i morgen.

Tirsdag står Real Madrid over for Juventus i Champions League, der er nået til kvartfinalerne.

/ritzau/