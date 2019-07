Zinedine Zidane vil meget gerne af med den walisiske superstjerne Gareth Bale.

Real Madrid er i øjeblikket på træningstur i USA, hvor de i går spillede og tabte 3-1 mod Bayern München.

Her var Gareth Bale ikke med, og ifølge Marca lagde Zidane efterfølgende ikke fingre imellem, når det kom til waliserens fremtid i kongeklubben.

»Bale spillede ikke, fordi klubben prøver at sælge ham. Hvis han kunne blive solgt i morgen, ville det være bedst,« siger Zidane, der altså virker meget opsat på at skille sig af med den tidligere Tottenham-spiller.

Zidane er opsat på at skille sig af med Gareth Bale. Foto: PACO CAMPOS

Gareth Bale kom til Real Madrid tilbage i 2013, og hans ophold har været med blandet succes, hvor han også har været plaget meget af skader.

I sidste sæson var han udset til at skulle løfte arven, efter Cristiano Ronaldo forlod klubben, men Bale slog aldrig rigtig til under først Julen Lopetegui og siden Santiago Solari, der varmede trænersædet, indtil Zidane vendte tilbage.

Og nu hvor Zidane har gjort comeback i trænersædet, så virker Bales dage i Real Madrid til at være talte.

»Det er ikke noget personligt. Jeg har ikke noget imod Bale, men der kommer et tidspunkt, hvor der er behov for ændringer, og det er bedst for alle, hvis vi går hvert til sit,« siger Zidane.

Gareth Bale har tre år tilbage af sin kontrakt hos Madrid-klubben, og netop hans store kontrakt er også en af grundende til, at Real Madrid meget gerne vil skippe Bale videre.

De varmeste rygter sender Bale retur til England, hvor både Manchester United og hans gamle klub Tottenham er blevet sat i forbindelse med den walisiske kantspiller.

Ligegyldig hvad skulle det i hvert fald være sikkert, at Gareth Bale ikke spiller for »Los Blancos« meget længere.

Real Madrid skal spille to kampe mere på deres tur i USA, hvor de skal møde Arsenal og Atletico Madrid i den kommende uge.