Meldingen er klar til Zidane Zidane. Hvis der skal spillere ind, skal der spillere ud.

Derfor står Real Madrid foran en større udrensning til sommer.

Ifølge AS har træneren for den spanske storklub derfor fået besked fra klubledelsen om, at der skal tyndes kraftigt ud i den store trup på i dag 25 spillere.

Mindst fire-fem spillere skal ifølge Madrid-mediet væk, når transfervinduet engang åbner efter den øjeblikkelig coronakrise.

Forrest i køen skulle stå...:

James Rodriguez

Gareth Bale

Lucas Vázquez

Mariano

Dernæst skulle også følgende kvartet have spørgsmålstegn ud for deres fremtid i klubben:

Nacho

Marcelo

Luka Modric

Brahim Diaz

AS skriver, at 'de tre førstnævnte har givet meget til Real Madrid, og at en samlet beslutning vil blive truffet i forhold til dem afhængig af, hvad deres rolle i det fremtidige projekt vil blive'.

I forhold til Brahim Diaz håber klubben på en fremtidig udlejning.

Luka Modrics fremtid i Real Madrid er i spil. Foto: JAVIER LIZON Vis mere Luka Modrics fremtid i Real Madrid er i spil. Foto: JAVIER LIZON

I forhold til udlejede spillere har Real Madrid i øvrigt også en større klump af dem ude at hænge i andre klubber: Hele 12 styk.

Men ifølge det spanske medie bekymrer det antal ikke ledelsen i klubben, for det er af dem sandsynligvis kun Martin Ødegaard (Real Sociedad) og Hachraf Hakimi (Borussia Dortmund), der tilsyneladende indgår i Zinedine Zidanes planer for den kommende sæson.

Herudover forventes det, at Real Madrid skal forstærkes på midtbanen. Her er der – igen – uenighed mellem ledelse og træner. Ifølge AS vil den franske træner stadig gerne hente Paul Pogba i Manchester United, mens Fabian fra Napoli er mere populær på direktionsgangen.

Og så er der nier-positionen. Her har sommerens indkøb, Luka Jovic, endnu ikke slået til, men han får stadig mulighed for at bevise sit værd – ellers holder Madrid-klubben øje med Erling Haaland i Borussia Dortmund.