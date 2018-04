Andrés Iniesta stopper i Barcelona til sommer, og han får roser med på vejen af Real Madrids Zinedine Zidane.

Barcelona. - Det er svært for mig og for alle, der elsker fodbold. Jeg ser ham ikke som Barcelona-spiller, men som fodboldmand.

Sådan siger Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, om Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, som fredag meddelte, at han til sommer stopper i klubben.

Efter 16 sæsoner med Barcelona søger den spanske landsholdsspiller nye udfordringer. Og til trods for at Zidane er ansat af Barcelonas ærkerival, har han respekt for midtbaneprofilen.

- Han er charmerende, meget tilbageholdende, og sådan nogle mennesker kan jeg godt lide. Jeg kender ham ikke så godt, men jeg har kun gode ting at sige om ham, og jeg ønsker ham det bedste som spiller og menneske, siger Zidane.

33-årige Iniesta har gennem tiden i Barcelona spillet 669 kampe. I dem er det blevet til 57 mål for den catalanske klub.

I sidste uge var han en af kampens profiler, da Barcelona slog Sevilla i den spanske pokalfinale. Han er også udset til at få en stor rolle på Spaniens landshold ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Landstræner Julen Lopetegui glæder sig til at gøre brug af Iniesta, som han stadig vurderer som en klassespiller.

- Han er en spiller, der først og fremmest stadig er på sit topniveau. Han har været fast mand hos os i alle kampe, og jeg taler ikke om ham som fortid, men som nutid, siger Lopetegui.

- Det er selvsagt ikke tilfældigt, at han har haft den karriere og fået den internationale anerkendelse, han har. Han har fortjent det med alt det, han har opnået, og på grund af sin personlighed.

Iniesta scorede det afgørende mål, da han slog til i VM-finalen mod Holland i 2010 og sikrede Spaniens første VM-triumf.

Han var også med til at løfte EM-trofæet i 2008 og 2012.

