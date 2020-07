Det gør ham gladere at vinde det spanske mesterskab end Champions League, siger Real Madrid-træneren.

Det spanske mesterskab er større end nogen af de tre Champions League-trofæer, han har vundet som træner for Real Madrid, fortæller Zinedine Zidane.

- Champions League er Champions League, men det gør mig gladere at vinde La Liga, for det er det, det virkelig handler om, siger den franske cheftræner til Reuters.

Real Madrid-træneren vandt sit 11. trofæ for den spanske hovedstadsklub og sit andet mesterskab som cheftræner.

Men selv om træneren allerede har sejret tre gange i Champions League som træner for Real Madrid - og én gang som spiller - er det alligevel det spanske mesterskab, der får ham til at smile mest.

- Det er en vidunderlig følelse, for det, som spillerne har klaret, er helt utroligt. Jeg er tabt for ord. Jeg er følelsesladet, siger Zidane.

Real Madrid haltede to point efter ærkerivalerne fra FC Barcelona, da coronapandemien satte et brat stop for sport i Europa i marts.

Efter ligaen blev genoptaget i juni har Real Madrid været suverænt det bedste hold og vundet hver eneste af nu ti kampe.

Barcelonas formkurve har derimod lidt et alvorligt knæk, og det kulminerede torsdag aften, da Real Madrid vandt det spanske mesterskab med en 2-1-sejr over Villarreal.

- Det er spillerne, der har kæmpet denne her hjem. Det er sandt, at jeg har gjort mit, men det er dem, der virkelig har troet på projektet, siger Zidane.

I sin tid som træner for Real Madrid er franskmanden blevet den første træner, der nogensinde har vundet tre Champions League-trofæer i træk. Nu har han også skrevet endnu et spansk mesterskab på cv'et.

I sin tid som spiller vandt Zidane ligeledes både Champions League og det spanske mesterskab med Real Madrid, inden han gik på pension.

Ud over de spanske titler vandt Zidane også det italienske mesterskab som spiller for Juventus og blev både europamester og verdensmester med Frankrigs landshold.

/ritzau/