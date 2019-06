Det blev hverken Christian Eriksen eller Eden Hazard...

I stedet blev den serbiske angriber Luka Jovic Real Madrids første storindkøb denne sommer.

Tirsdag eftermiddag fortæller kongeklubben selv, at Jovic er købt fri af Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt, hvor han har haft enorm succes i denne sæson.

»Luka Jovic er ny Real Madrid-spiller. De hvidklædte forstærkes af en angriber, der i denne sæson har været en af de største sensationer i europæisk fodbold,« lyder det på Real Madrids hjemmeside.

Flirten mellem 21-årige Jovic og Real Madrid er flere måneder gammel. Nu resulterer den i et egentligt forhold. Frankfurt har længe stået stejlt på en pris i omegnen af 520 millioner kroner. Nu forlyder det - blandt andet fra Sky Sports - at Real Madrid betaler cirka 440 millioner kroner for den serbiske angriber.

Foto: WILL OLIVER Vis mere Foto: WILL OLIVER

Luka Jovic har i denne sæson scoret 27 gange for Eintracht Frankfurt, der højest overraskende nåede semifinalen i Europa League. Her skulle der en straffesparkskonkurrence til, inden de senere mestre fra Chelsea gik videre.

I Real Madrid skal Luka Jovic først og fremmest konkurrere med franske Karim Benzema om pladsen som frontangriber. Benzema har i flere år siddet tungt på angriberposten i den spanske hovedstad. Med blandet succes.

Jovic bliver næppe Real Madrids sisdste storindkøb denne sommer. Chelseas Eden Hazard er på trapperne, og det samme kan en danske landsholdsstjerne være...