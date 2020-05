Zinedine Zidane har udset sig en ny front-trio, der skal skaffe Real Madrid herredømmet tilbage i både europæisk fodbold og den spanske liga.

Der er bare et problem.

For ifølge AS står en mundlig aftale i vejen for, at Eden Hazard, Erling Haaland og Kylian Mbappé kan udgøre offensiven fra næste sommer.

Det er helt præcist en mundtlig aftale som den norske komet Haaland har lavet med sin nuværende klub, Borussia Dortmund.

AS skriver, at de to parter ved i enige om, at han først kan skifte til en ny klub i sommeren 2022.

'Indtil da er han ikke til salg,' lyder det.

Det skulle være nordmandens agent, den berygtede Mino Raiola, der har været arkitekten bag klausulen - lige som han har stået bag de hidtidige karriertræk, der i januar sendte den 19-årige angriber til Borussia Dortmund efter korte ophold i Bryne, Molde og Red Bull Salzburg.

Det spanske medier skriver desuden, at en meget omtalt klausul, der skulle betyde, at Erling Haaland kan købes i Bundesligaklubben for kun 75 millioner euro, ikke eksisterer.

Zinedine Zidane har set sig varm på norske Erling Haaland. Foto: POOL Vis mere Zinedine Zidane har set sig varm på norske Erling Haaland. Foto: POOL

Han har indtil videre scoret 13 mål i 12 kampe for den tyske klub siden ankomsten i januar.

Og at han som teenager kun skrev en kontrakt på 3,5 år ved den lejlighed indikerer også ifølge AS, at en aftale om et exit et år før kontraktudløb i 2022 virker plausibelt.

Trioen Eden Hazard, Erling Haaland og Kylian Mbappé skal være udset til at afløse den såkaldte BBC-konstellation bestående af Karim Benzema, Gareth Bale og Cristiano Ronaldo, der var de offensive troldmænd, da Real Madrid sad tungt på Europas fodboldtrone i slutningen af sidste årti.

Hele fire gange på fem år strøg Zinedine Zidanes tropper til tops i Champions League, men efter den spanske kongeklub vandt trofæet i 2018, har Real Madrid kæmpet gevaldigt med at nå samme niveau.

Cristiano Ronaldo har efterladt et stort tomrum i klubben, efter han er skiftet til Juventus, og Bale og Benzema er et godt stykke fra tidligere tiders storhed.

Den nye trio har AS allerede døbt ’MHH’.

Skal det blive til virkelighed, skal Zinedine Zidane altså på jagt efter både den norske vidunderdreng Erling Haaland i Dortmund og franske Kylian Mbappe i Paris Saint-Germain – Eden Hazard er som bekendt allerede i Real Madrid.

Zidanes drømmeopstilling skulle angiveligt være at spille med Mbappé på højrekanten, Hazard til venstre og så Haaland i midten.