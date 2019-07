En stor tragedie har ramt familien Zidane og dermed Real Madrids træner, Zinedine. Hans bror, Farid, er død, kun 54 år gammel.

»Alle medlemmer af Real Madrids førsteholdstrup holdt et minuts stilhed før træningen i Montreal som følge af Farid Zidanes død, bror til vores træner Zinedine Zidane,« lyder det i en skrivelse fra Real Madrid.

Dødsfaldet betyder, at Real Madrid-træneren er hastet hjem fra klubbens træningslejr i Montreal, Canada.

Det gjorde han fredag eftermiddag.

Med sig tog han også sin søn og Real Madrid-målmand Luca, der har måttet sige farvel til sin onkel.

Farid Zidane led af kræft, og den udviklede sig hurtigt, da det først er for nylig, at den ifølge AS blev opdaget.

Det er dermed assistenttræner David Bettoni, der styrer træningen de kommende dage frem mod den nye sæson.

Real Madrid har ifølge AS givet Zidane-medarbejderne den tid, de måtte ønske, inden de vender tilbage til deres arbejde.

Zinedine Zidane har mistet sin bror. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Kilder hos avisen mener, at i hvert fald Zinedine Zidane vil være tilbage inden for en uge.

Real Madrid skal på træningslejren møde tre andre store hold.

Det gælder Bayern München, Arsenal og Atletico Madrid.

Real Madrid sparker den nye La Liga-sæson i gang 17. august mod Celta Vigo.