Eden Hazard var i store smerter, da han måtte udgå fra kampen mod Paris Saint-Germain tirsdag aften.

Real Madrids dyrt indkøbte stjernespiller Eden Hazard har forstuvet sin ankel.

Det siger klubbens træner, Zinedine Zidane, efter Champions League-kampen mod Paris Saint-Germain, der tirsdag aften endte 2-2.

- Der er ikke så meget bekymring lige nu. Han var i smerter, og vi tror, at det er mere end bare slaget.

- Det er en forstuvet ankel, men forhåbentlig ikke en slem forstuvning, sagde Zidane ved pressemødet efter kampen ifølge det spanske fodboldmedie football-espana.net.

Zidane tilføjer, at klubben ved mere om et par dage, når belgieren er blevet undersøgt.

Alle Real Madrids spillere på både banen og bænken holdt vejret, da Hazard måtte udgå efter en duel med PSG's Thomas Meunier efter en times tid.

Sommerindkøbet var ved at finde sin form fra Chelsea-tiden efter en sløj begyndelse i Madrid-trøjen.

Blot et mål i 13 kampe for Real Madrid er det blevet til.

Hvis skaden er slemmere end først antaget, bliver det anden gang i tiden hos Real Madrid, at Hazard skal sidde ude.

Den belgiske angriber måtte se til fra sidelinjen i knap en måned med en skade i hasen.

Klubben forventer, at Hazard når at blive klar til El Clásico mod Barcelona 18. december.

Kampen mod PSG endte 2-2, efter at Real Madrid kom foran 2-0 efter 79 minutter på mål af Karim Benzema.

To sene mål i træk fra PSG's Kylian Mbappe og den tidligere Real Madrid-spiller Pablo Sarabia sikrede dog franskmændene et point.

PSG er nu sikker på at gå videre fra gruppen som etter med en kamp tilbage i gruppespillet. Real Madrid er sikker på at ende som nummer to.

I sidste runde skal det afgøres, om Galatasaray eller Club Brugge tager gruppens tredjeplads, der giver adgang til Europa Leagues slutspil.

/ritzau/