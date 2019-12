Zinedine Zidane går ikke i panik over Real Madrids stime af uafgjorte resultater i den spanske liga.

Det hører til sjældenhederne, at Real Madrid to kampe i træk går fra banen med resultatet 0-0, men det var lige, hvad der skete i den forgangne uge.

Først endte udekampen mod FC Barcelona målløs onsdag aften, og søndag var der heller ikke scoringer, da Real hjemme tog imod Athletic Bilbao.

Det var nu ellers ikke chancer, som Real manglede søndag. Toni Kroos ramte træværket, Karim Benzema så et forsøg reddet på målstregen, og Bilbao-keeper Unai Simon hev store redninger frem på forsøg fra Rodrygo og Vinicius Junior.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane bevarer fatningen efter det skuffende pointtab.

- Det var hverken uheld eller selvtilfredshed. Der er ingen grund til at være deprimeret over dette. Vi er nødt til at være rolige og holde hovederne oppe.

- Vi skabte mange chancer, og fortsætter vi sådan, så begynder de at gå i mål, siger Zinedine Zidane ifølge nyhedsbureauet AFP.

Resultatet betyder, at Barcelona fører ligaen med 39 point, mens Real følger efter med 37.

Det er konsekvensen af, at Real tre gange på otte dage er gået fra banen med kun uafgjort i den spanske liga.

- Jeg er ked af det på spillernes vegne. De havde fortjent mere. Tre point i tre kampe er ikke godt, lyder det fra Zidane.

Reals næste opgave er lokalopgøret ude mod Getafe 4. januar.

Samme dag spiller Barcelona lokalopgør ude mod Espanyol.

