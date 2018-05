Fodboldspilleren Cristiano Ronaldo bliver efter al sandsynlighed klar til at spille Champions League-finalen 26. maj mod Liverpool i Kijev.

Det meddeler Real Madrid på Twitter.

Cristiano Ronaldo blev søndag skadet kort før pausen, da han udlignede til 1-1 i udekampen mod FC Barcelona i den spanske liga.

Portugiseren blev tacklet af Barcelonas Gerard Pique i skudøjeblikket, og Ronaldo måtte udgå i pausen af kampen, der endte 2-2.

Træneren forventer også, at Isco og Dani Carvajal bliver klar til finalen, hvor Real Madrid skal forsøge at vinde Champions League for tredje år i træk.

- Jeg regner med, at de alle tre bliver klar til finalen, Cristiano, Isco, Carvajal. Cristiano er mest skadet, for det er lige sket, men det går godt. Han går normalt, og han vil blive klar.

- Der er en forstuvning, men der er ingen særlig skade på fibula (en knogle i underbenet, red.).

- Det er en lille forstuvning, og hans ankel er stabil, siger Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cristiano Ronaldo har tre gange vundet Champions League med Real Madrid, i 2014, 2016 og 2017.

I 2008 vandt han turneringen med Manchester United, året før han skiftede til Real Madrid.

/ritzau/