Et sent mål - og så måtte Zinedine Zidane tage bandeord i brug.

»Vi skulle bare have sendt bolden ad helvede til,« tordnede han.

Lørdag aften måtte Real Madrid nøjes med 1-1 på hjemmebane, efter at Real Valladolid havde udlignet til allersidst.

Det behagede altså langtfra Zinedine Zidane, der kort forinden ellers havde set sit hold komme foran med 1-0 på mål af Karim Benzema.

En fejl af Toni Kroos gav dog også gæsterne en scoring.

»Det gav mig en dårlig smag i munden, fordi vi havde udrettet noget svært: At score i anden halvleg, hvor vi ikke spillede så godt,« sagde Zinedine Zidane.

Real Madrid har dermed fire point for de første to kampe.

Kun et hold er i øjeblikket bedre i tabellen, Sevilla, men den franske træner kan godt mærke, at hovedstadsholdet har noget at leve op til efter den seneste fiasko-sæson. Både i liga, Champions League og pokalturneringen.

Luka Jovic er eneste nyindkøb med spilletid i denne sæson. Foto: Rodrigo Jimenez

»Jeg kan se, at holdet er under et større pres på grund af det, der skete sidste år,« sagde Zinedine Zidane.

Af samme grund har Real Madrid oprustet stort i løbet af sommeren, hvor Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy Rodrygo og Eder Militao er blevet købt for i alt 2,3 milliarder kroner.

Indtil videre er det dog samlet kun blevet til 31 minutters spilletid for de nye spillere i de første to ligakampe. På grund af eksempelvis skader.

Alle minutterne er gået til Luka Jovic, der er blevet skiftet ind to gange.