Den russiske fodboldklub Zenit, der kommer fra Sankt Petersborg, sikrede sig lørdag sejren i pokalturneringen i Rusland.

Dermed bliver det til en double denne sæson for Zenit, der også har sikret sig sejren i den bedste russiske fodboldrække.

Den russiske angriber Artem Dzyuba stod for sejrsmålet sent i lørdagens finale mod Khimki. 31-årige Dzyuba eksekverede sikkert et straffespark efter 84 minutters spil til slutresultatet 1-0.

Efter triumfen stod den tidligere Chelsea-spiller og nuværende Zenit-anfører Branislav Ivanovic for at løfte pokalen. Det gik imidlertid ikke særlig godt for den rutinerede serbiske forsvarsspiller.

Ivanovic tabte glaspokalen på jorden, og dens øverste del gik i flere stykker.

'O.k., I har nok alle hørt, at det lykkedes os at tabe og ødelægge den russiske pokal. Det vil vi gerne undskylde for,' lyder det på Zenits Twitter-profil, hvor en video også viser hændelsen.

Det er Zenits femte sejr i pokalturneringen. Det er anden gang, at klubben triumferer i både pokalturneringen og ligaen samme sæson.

Zenit sikrede sig i sikker stil det russiske mesterskab med hele 15 point ned til andenpladsen, Lokomotiv Moskva. Klubben tabte blot to ud af 30 kampe i sæsonen og lukkede blot 18 mål ind.

