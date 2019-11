Zenit vandt 1-0 hjemme over Lyon, og russerne kan modsat Lyon selv afgøre, om det skal blive til avancement.

Den franske storklub Lyon med den danske landsholdsspiller Joachim Andersen har ikke længere skæbnen i egne hænder i Champions League.

Onsdag aften tabte Lyon med 0-2 på udebane mod russiske Zenit fra Sankt Petersborg, og dermed går Zenit op på andenpladsen i gruppe G bag førende RB Leipzig.

Zenit og Lyon har begge syv point før sidste spillerunde, men som følge af onsdagens sejr er Zenit bedst indbyrdes.

Derfor skal Lyon sætte sin lid til et russisk pointtab mod Benfica, mens Lyon selv skal få et brugbart resultat i hjemmekampen mod Leipzig i sidste spillerunde for at gå videre.

Joachim Andersen startede inde i Sankt Petersborg, og allerede tidligt i kampen gjorde han sig bemærket ved at heade på overliggeren. Der blev dog også dømt frispark i situationen.

Efter en halv time modtog Danmarks dyreste fodboldspiller et gult kort, og han blev skiftet ud inden kampens sidste syv minutter i et forsøg på at fremtvinge en udligning.

Mellem advarslen og udskiftningen havde bomstærke Artem Dzuyba nemlig headet hjemmeholdet i front. Det gjorde han kort før pausen.

Minuttet efter Joachim Andersens udskiftning var Lyon uheldige, da et skud fra Magomed Ozdoev blev rettet af, så bolden snød Lyon-keeper Anthony Lopes.

Senere onsdag får Leipzig besøg af Benfica i samme gruppe.

/ritzau/